Seray Kaya kimdir? Seray Kaya hayatı ve biyografisi! Seray Kaya kaç yaşında, nereli?
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Seray Kaya kimdir? Seray Kaya hayatı ve biyografisi! Seray Kaya kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seray Kaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seray Kaya hakkında merak edilenler. Seray Kaya hayatı ve biyografisi. Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya kimdir? Seray Kaya hayatı ve biyografisi! Seray Kaya kaç yaşında, nereli?
02.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:07

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seray Kaya merak konusu oldu. İşte Seray Kaya hakkında merak edilen Seray Kaya kimdir, Seray Kaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERAY KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Şubat 1991

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

YER ALDIĞI DİZİLER

2012 Huzur Sokağı/Rezzan Yardımcı Karakter

2014 Kocamın Ailesi/Miray Yardımcı Karakter

2016 Gülümse Yeter/Gül Başrol

2017-2020 Kadın/Şirin Sarıkadı Başrol

FİLMLER

2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı/Maria Başrol

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