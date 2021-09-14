Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde canlı izle! Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı

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SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE PROGRAMI

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım'ın üstlendiği "Gerçeğin Peşinde", ekranların sevilen yüzü Serap Paköz'ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı 'Gerçeğin Peşinde', izleyenleri derinden etkileyecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz'ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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