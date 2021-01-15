Serap Erener - Olsun şarkı sözleri | Kırmızı Oda "Olsun" şarkısı!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sertap Erener'in sevilen şarkısı Olsun, bugün TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da seslendirildi. İşte Serap Erener - Olsun şarkı sözleri | Kırmızı Oda "Olsun" şarkısı!
Sertap Erener'in sevilen şarkısı "Olsun" adlı şarkı pek çok dizi ve filmde seslendirmiştir. Peki, Olsun şarkı sözleri nelerdir? Sertap Erener Olsun kimin şarkısı? Olsun sözlerini kim yazdı?
SERTAP ERENER - OLSUN SÖZLERİ!
Beste: Can Bonomo - Emre Kula
Artık ne masumuz ne yalandan yoksun
Bırak, olsun
Resimleri sen al, mevsimler zaten benim
Hadi, olsun
Bölüşülsün şiirler, arkadaşlar, şehirler
Olan olsun
Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz
Hadi, olsun
Ben giderim İstanbul senin olsun
Ben giderim İstanbul senin olsun
Alırım başımı, başım bir deli nehir
Silerim yaşımı, siler ismimi şehir
Kestirir saçımı, kendimi avuturum
Bir gülü kurutur, kurursa unuturum
Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır
Bir kedi alırım sen de anneni çağır
Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır
Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun
Artık ne masumuz ne yalandan yoksun
Bırak, olsun
Resimleri sen al, mevsimler zaten benim
Hadi, olsun
Ben giderim İstanbul senin olsun
Ben giderim İstanbul senin olsun
Alırım başımı, başım bir deli nehir
Silerim yaşımı, siler ismimi şehir
Kestirir saçımı, kendimi avuturum
Bir gülü kurutur, kurursa unuturum
Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır
Bir kedi alırım sen de anneni çağır
Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır
Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun
Alırım başımı, başım bir deli nehir
Silerim yaşımı, siler ismimi şehir
Kestirir saçımı, kendimi avuturum
Bir gülü kurutur, kurursa unuturum
Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır
Bir kedi alırım sen de anneni çağır
Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır
Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun