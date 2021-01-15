Serap Erener - Olsun şarkı sözleri | Kırmızı Oda "Olsun" şarkısı!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sertap Erener'in sevilen şarkısı Olsun, bugün TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da seslendirildi. İşte Serap Erener - Olsun şarkı sözleri | Kırmızı Oda "Olsun" şarkısı!

Sertap Erener'in sevilen şarkısı "Olsun" adlı şarkı pek çok dizi ve filmde seslendirmiştir. Peki, Olsun şarkı sözleri nelerdir? Sertap Erener Olsun kimin şarkısı? Olsun sözlerini kim yazdı?

SERTAP ERENER - OLSUN SÖZLERİ!

Beste: Can Bonomo - Emre Kula

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun

Bırak, olsun

Resimleri sen al, mevsimler zaten benim

Hadi, olsun

Bölüşülsün şiirler, arkadaşlar, şehirler

Olan olsun

Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz

Hadi, olsun

Ben giderim İstanbul senin olsun

Ben giderim İstanbul senin olsun

Alırım başımı, başım bir deli nehir

Silerim yaşımı, siler ismimi şehir

Kestirir saçımı, kendimi avuturum

Bir gülü kurutur, kurursa unuturum

Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır

Bir kedi alırım sen de anneni çağır

Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır

Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun

Bırak, olsun

Resimleri sen al, mevsimler zaten benim

Hadi, olsun

Ben giderim İstanbul senin olsun

Ben giderim İstanbul senin olsun

Alırım başımı, başım bir deli nehir

Silerim yaşımı, siler ismimi şehir

Kestirir saçımı, kendimi avuturum

Bir gülü kurutur, kurursa unuturum

Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır

Bir kedi alırım sen de anneni çağır

Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır

Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun

Alırım başımı, başım bir deli nehir

Silerim yaşımı, siler ismimi şehir

Kestirir saçımı, kendimi avuturum

Bir gülü kurutur, kurursa unuturum

Bir mektup yazarım yokluğundan da ağır

Bir kedi alırım sen de anneni çağır

Ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır

Hep hüsran hep kahır, söyle artık olsun