Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü
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Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü

17.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:02
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü

Haber Global'in spikeri Ekin Olcayto, gece su içmeye kalkınca başı döndü ve kedisinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları boğazına ve çenesine saplanan spiker, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikerliğini yapan Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Gece yarısı ölümden dönen spikerin geçirdiği talihsiz kazanın detayları da belli oldu.

EVİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Gece yarısı susadığı için uykudan kalkan Olcayto, su içmek için yatağından kalktı. Birkaç adım attıktan sonra tansiyonu düşen ve gözü kararan spiker, kedilerinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları ise 46 yaşındaki Olcayto'nun boğazına ve çenesine girdi. Baygınlık geçiren Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından plastik cerrahinin bulunduğu bir hastaneye kaldırıldı.

Apar topar ameliyata alınan spikerin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Durumu iyiye giden Ekin Olcayto, önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.

Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto'nun çenesine ve boğazına parça saplandı

EKİN OLCAYTO KİMDİR?

Ekin Olcayto, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1993 yılında Best FM'de radyoculuk ile profesyonel yaşamına başlayan Olcayto, bir sene sonra da Star TV'de program yapmaya başladı. 2009 yılına kadar 16 yıl boyunca Show Radyo'da "Abuk Prenses" programını yaptı.

Star TV, Kanal D ve Show TV kanallarında programcılık, Kandemir Konduk tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Burada TRT'nin dikkatini çeken Ekin Olcayto, TRT'de Sabah Kuşağı, Yılbaşı, Eurovision ve Haftasonu programları yaptı. 2000 yılında NTV'den aldığı teklif ile haberciliğe başlayan Olcayto, 3 yıl boyunca NTV'de haberleri sundu. Cine 5'te ve Kanal 1'de Ana Haber spikerliği yaptı. 2000 yılında "DİALOG BAŞARI ÖDÜLÜ"ne layık görüldü. Ekin Olcayto şimdilerde Haber Global'de dünden bugüne insanlığın merak ettiği tüm soruların yanıt bulduğu Başka Şeyler programı ile izleyici ile buluşuyor.

Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto'nun çenesine ve boğazına parça saplandı
Haber Yorumları (3)
VEYSEL: Çok şükür ki durumu iyiymiş. ALLAH beterinden korusun geçmiş olsun tekrardan
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32: sayın bayan allah sağlık sıhhat versin geçmiş olsun ve en önemlisi allah islamı nasip eylesin amin
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HAKAN GARDAS: Bazen kadina karsi siddeti bu sekilde cözüyorlar.
Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
500
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