Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
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Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı

Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Babası Şerafetttin Keleş son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Babası Şerafetttin Keleş son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar günü tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in babası, Hafız Hacı Şaban Keleş, dün gözyaşları arasında Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli Köyü'nde toprağa verildi. Cenaze töreninde Mehmet Keleş ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Hafız Hacı Şaban Keleş için, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli Köyü Kıran Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hafız Hacı Şaban Keleş'in cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından, Kıran Mahallesi Camiine götürüldü. Keleş'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahalle mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye başta Düzce Valisi Cevdet Atay olmak üzeri çok sayıda sevini katıldı. - DÜZCE

Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı
Şerafettin Keleş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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