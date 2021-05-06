Sera yangınında kundaklama şüphesi
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Sera yangınında kundaklama şüphesi

Sera yangınında kundaklama şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'ın Karaçay Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait bahçede çıkan yangında bir sera küle dönerken diğer bir seranın çevresinin ise kesilerek zarar verildiği anlaşıldı.

Bartın'ın Karaçay Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait bahçede çıkan yangında bir sera küle dönerken diğer bir seranın çevresinin ise kesilerek zarar verildiği anlaşıldı. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatice Yılmaz'a Karaçay mahallesi Pelikan caddesi üzerindeki bahçede bulunan serada yangın çıktı. Yangında sera çevresinde bulunan piknik tüplerinin patlaması sonucu çevrede oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durum emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek serayı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın diğer seralara ve bahçede bulunan kümese sıçramadan söndürüldü.

Bahçe sahibi Hatice Yılmaz, "Buradan yaktılar. Tüpün yanına varıncaya kadar tüplerde patlayınca yangın büyüdü. Hafiften alev çıkıyordu. Buradan yaktılar. Çekemediler buradan yaktılar. Ne istediniz elinize ne geçti? Benim burada hayvanlarım var ne suçu var hayvanlarımın yakıyorsunuz? Tüpler patlasın hayvanlarda yansın fikriyle yaktılar" dedi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde yanmayan seranın çevresinin kesilerek zarar verdiği görüldü. Gördüğü manzara karşısında fenalaşan bahçe sahibi Hatice Yılmaz sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınarak tedavi altına alındı. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulurken emniyet ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. - BARTIN

Sera yangınında kundaklama şüphesi
Sera yangınında kundaklama şüphesi
Sera yangınında kundaklama şüphesi
Sera yangınında kundaklama şüphesi
Sera yangınında kundaklama şüphesi
Sera yangınında kundaklama şüphesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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