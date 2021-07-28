Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
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Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu

Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın Yeniköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın Yeniköy Mahallesi'nde devam ediyor. Vatandaşlar alevlerin sera ve çiftliklerine gelmemesi için canla başla mücadele ediyor. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı. Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar kanala inip elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşlı bir kadın su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti. Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yeniköy'de devam eden yangına çok sayıda helikopter ve bir yangın söndürme uçağının müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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