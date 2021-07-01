Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
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Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor

Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, kadınlara yeni beceriler kazandırmak, ek gelir imkanları oluşturmak amacıyla başlatılan "Sepet Örücülüğü" kursu ile çok sayıda kadın aile ekonomilerine katkı sağlayacak yeni bir beceri kazanıyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, kadınlara yeni beceriler kazandırmak, ek gelir imkanları oluşturmak amacıyla başlatılan "Sepet Örücülüğü" kursu ile çok sayıda kadın aile ekonomilerine katkı sağlayacak yeni bir beceri kazanıyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Süleymanpaşa Belediyesinin destekleri ile yürütülen Sepet Örücülüğü kursuna katılan çok sayıda kadın, el becerilerini geliştirerek geleneksel mesleklerden biri olan sepetçiliğin inceliklerini öğreniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, "Süleymanpaşa Kent Konseyimizin organizasyonu ve Süleymanpaşa Belediyemizin destekleriyle düzenlenmiş olan "Sepet Örücülüğü" eğitimleri devam etmektedir. Açılan kurslar neticesinde kadınlarımız cesaretlendirmekte ve kendi işletmelerini kurmaları, kooperatifleşerek aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamında düzenlenen Sepet Örücülüğü kursuna katılan kadınlarımıza, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir. Becerikli kadınlarımıza eskilerin deyimiyle bir altın bilezik daha kazandırabilmek amacıyla başlattığımız kurslarımız, Süleymanpaşa Belediyemizin katkı ve destekleri ile mümkün olmaktadır. Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e değerli katkılarından ötürü Süleymanpaşa Kent Konseyi adına teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor
Sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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