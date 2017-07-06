Şenol Güneş: Pepe'nin Kariyeri, Başarısı, Karakteri Belli

2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, düzenlenen Şampiyonluk Balosuyla kutlama yaptı.

Baloya katılan teknik direktör Şenol Güneş, Ramazan sebebiyle kutlamanın gecikmeli yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı.

"BUGÜN EĞLENİP YARIN DEVAM EDECEĞİZ"

"Ramazan sebebiyle yapamadığımız kutlamayı şu an yapıyoruz. Rakiplerimiz oldukça güçlü, onların bizi yenmeye uğraşacaklarını biliyoruz. Bizim de kendimizi geçmemiz lazım. Bugün eğleneceğiz ama yarın çalışmalara devam edeceğiz."

"PEPE İLE İLGİLİ KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

"Pepe ile ilgili konuşacak bir şey yok. Kariyeri belli, başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş gibi bir kulüpte marka oyuncuların olması, Pepe de markanın gücünü arttırabilecektir. Önemli olan takıma uyum sağlamak öyle de olacağını düşünüyorum."