Şenol Güneş Onaylarsa Transfer Gerçekleşecek!
Şenol Güneş, eski öğrencisine onay verirse milli futbolcu siyah-beyazlı formayı giyecek.
Şenol Güneş, eski öğrencisine onay verirse milli futbolcu siyah-beyazlı formayı giyecek. Mahmut Uslu Topuk Yaylası'nda, "Şen, Beşiktaş'a gidebilir. Biz bunları aştık" demişti
Transferde hareketli günler yaşanırken, dün hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kanadında önemli gelişmeler yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Aykut Kocaman'ın, takımda istemediği oyunculardan olan Volkan Şen'le yollarını ayırdı. Olimpiakos'a giden Emenike ve Van der Wiel ile birlikte kadro dışı kalan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Bu gelişme üzerine Volkan Şen, Beşiktaş'ın listesine girdi.
Şenol Güneş'in fikrini soracak olan siyah-beyazlı yöneticiler, tecrübeli hocanın onayını alırsa bu transferi gerçekleştirecek. Fenerbahçe'ye 2015'te 2,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Volkan, sarı-lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmada 8 gol atıp, 13 asist yaptı.
(Sabah)