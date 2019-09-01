Şenlikte pişirilen 5 ton keşkek, 1 saatte tükendi

01.09.2019 18:04

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde düzenlenen Keşkek Şenliği'nde kadınlar tarafından imece usulüyle 47 kazanda odun ateşiyle pişirilen 5 ton keşkek, kalabalığa ikram edildi. 5 ton keşkek, 1 saatte tükendi.

Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından Keşkek Şenliği'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Sabah namazının ardından evlerindeki kazanları belde meydanına getiren kadınlar keşkek yapımı için odunlarla ateş yaktı. Su, buğday, tuz, kuzu yağı ve kuzu etini keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla 47 ayrı kazanda karıştıran kadınlar, bu sırada yöresel oyunlarda oynadı. Yaklaşık 5 ton keşkek, kaplara konulduktan sonra yanında ayranla vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan keşkek, 1 saatte tükendi. Şenlikte, Muhacir Kadınlar ve Lalacık Halk Oyunları ekibinin gösterisi de ilgi gördü.

YENKÜLDER Başkanı Enver Küçükyaman, bu tür şenliğin birlik ve beraberlik ruhunu arttırdığını belirterek, "47 kazanda kaynayan malzemeler, buğdayla birleştirilerek keşkek haline dönüştü. Keşkeğimizi misafirlerimize ikram edeceğiz. Katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker de, keşkeğin bolluk ve bereketin anlamı olan buğdaydan yapıldığını ifade ederek, "Keşkek, ak buğday, koyun eti, su ve tuzdan yapılmaktadır. Keşkek şenliği, beldede bizim kültürel bir etkinliğimiz haline geldi. Keşkeği birlik ve beraberlik içerisinde hazırlıyoruz ve misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.

Şenliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Kaynak: DHA