Seni Çok Bekledim Zahide ölecek mi? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu? Seni Çok Bekledim 'Zahide' kim? Türkü Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Seni Çok Bekledim Zahide ölecek mi? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu? Seni Çok Bekledim 'Zahide' kim? Türkü Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

12.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:06
Seni Çok Bekledim Zahide ölecek mi? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu? Seni Çok Bekledim 'Zahide' kim? Türkü Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Star TV ekranlarına yeni gelmeye başlayan Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Seni Çok Bekledim Zahide karakter bu bölümde ayrıca merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim Zahide ölecek mi? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu? Seni Çok Bekledim 'Zahide' kim? Türkü Turan kimdir, kaç yaşında?

Seni Çok Bekledim dizisinin 3. bölümünde Zahide karakterinin başına gelen korkunç durum, izleyicileri merak ettirdi. Seni çok Bekledim dizisinde Erol karakterinin bir anda banyodan çıkması üzerine korkan ve panikleyen Zahide, ayağı kayarak balkondan düştü. Peki, Seni Çok Bekledim Zahide ölecek mi? Zahide öldü mü? Türkü Turan diziden ayrılıyor mu? Seni Çok Bekledim 'Zahide' kim? Türkü Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SENİ ÇOK BEKLEDİM ZAHİDE ÖLECEK Mİ?

Seni çok Bekledim dizisinde Erol karakterinin bir anda banyodan çıkması üzerine korkan ve panikleyen Zahide, ayağı kayarak balkondan düştü. Fragmanda, Zahide'nin balkondan düşmesi üzerine Erol panikle abisi Özcan Deniz'i arıyordu. Bunun üzerine izleyiciler doğal olarak Zahide'nin öldüğünü düşündü. Dizide kaza gerçekleşti, fakat Zahide'nin akıbeti henüz belli olmadı. Güncel olarak detayları buradan takip edebilirsiniz.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 'ZAHİDE' KİM? TÜRKÜ TURAN KİMDİR?

Türkü Turan,1 Şubat 1985 Muğla doğumlu, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Turan 2007 yılında Annem isimli Televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan Çakıl Taşları isimli dizide oynamıştır. Oyuncu ayrıca Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide ise Ayça karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum isimli dizide rol almıştır. Gişe Memuru filminde konuk oyuncu olarak yer almış, 2011 yılı Kasım ayında vizyona giren Musallat 2: Lanet isimli filmde rol almıştır ve Tatar Ramazan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Riot Games'in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yapmıştır. Bu yıl içerisinde Maral dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

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