Seni Çok Bekledim "Zahide" kim, gerçek adı ne? Türkü Turan kimdir? Türkü Turan kaç yaşında, nereli? Türkü Turan hangi dizilerde oynadı?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı Seni Çok Bekledim dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Peki, Seni Çok Bekledim "Zahide" kim, gerçek adı ne? Türkü Turan kimdir? Türkü Turan kaç yaşında, nereli? Türkü Turan hangi dizilerde oynadı? Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü?

Merakla yayınlanması beklenen, ilk fragmanı ile dikkatleri çekmeyi başaran dizi Seni Çok Bekledim bu akşam başlıyor. Dizide önemli karakterlerden Zahide karakterini Türkü Turan canlandıracak. Seni Çok Bekledim "Zahide" kimdir? Türkü Turan kimdir? Türkü Turan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM "ZAHİDE" KİMDİR?

Dram türündeki yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisinde Zahide karakterine hayat verecek isim Türkü Turan olarak belirlendi. Türkü Turan. Merakla beklenen dizide Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu rol almaktadır.

TÜRKÜ TURAN KİMDİR?

Türkü Turan,1 Şubat 1985 Muğla doğumlu, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Turan 2007 yılında Annem isimli Televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan Çakıl Taşları isimli dizide oynamıştır. Oyuncu ayrıca Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide ise Ayça karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum isimli dizide rol almıştır. Gişe Memuru filminde konuk oyuncu olarak yer almış, 2011 yılı Kasım ayında vizyona giren Musallat 2: Lanet isimli filmde rol almıştır ve Tatar Ramazan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Riot Games'in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yapmıştır. Bu yıl içerisinde Maral dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

TÜRKÜ TURAN DİZİLERİ

2007-2008 Annem Pınar Televizyon dizisi

2009 Kosmos Neptün Sinema filmi

Aday—Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü

Aday—Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

2010 Çakıl Taşları Sevil Televizyon dizisi

Gönül Ferman Dinlemiyor Hayal Televizyon dizisi

2011 Toprağın Çocukları Aybike Sinema filmi

Musallat 2: Lanet Elif Sinema filmi

Adını Feriha Koydum (1. sezon) Gülsüm Televizyon dizisi

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Özge Sinema filmi

18. Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Oyunculuk Özel Toplu Performans Ödülü (bütün oyuncular)

Nuri Ayça Televizyon dizisi

Gişe Memuru Konuk oyuncu Sinema filmi

Öyle Bir Geçer Zaman ki Nihal Televizyon dizisi

2012 Şubat Yusuf/Gülüm Televizyon dizisi

2013 Tatar Ramazan (2. sezon) Ayşe Televizyon dizisi

2015 Maral: En Güzel Hikayem Arya (Konuk oyuncu) Televizyon dizisi

Acı Aşk Eylül (Konuk oyuncu) Televizyon dizisi

Saklı Duru Sinema filmi

2017 Dolunay Alya Televizyon dizisi

Put ŞeylereSinema filmi

2018 ManyakSinema filmi

2018 Yaşamayanlar Zehra İnternet Dizisi

2019 The Ruse Dilara Kısa film

2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Aylin Sinema filmi