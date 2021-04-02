Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. son bölümde neler oldu?
Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. son bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak etti. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı haberimizde.
Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Seni Çok Bekledim dizisi Star TV ekranlarında yer alıyor. 10. bölümünde Cemal'in tüm kirli işleri bir bir ortaya çıkıyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fragmanı ve detayları haberimizde. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı izle!
SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?
Sibel, Cemal'in elinde zorla esir olarak tutuluyor. Kadir ise Sebil ile son görüşen kişiyi araştırıp ipin ucunun Cemal'e dayandığını farkeder. Annesi ile büyük tartışmanın içinde bulan Kadir, "bu evden ya Cemal gider yada ben giderim" diye tepkisini ortaya koyar.
Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Seni Çok Bekledim dizisinde gerilim kaldığı yerden devam ediyor. Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fragmanını izlemek için buraya tıklayınız.
SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.
Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.