Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 2. son bölümde neler oldu?
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Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 2. son bölümde neler oldu?

12.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:05
Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 2. son bölümde neler oldu?

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni çok bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Peki Seni çok bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni çok bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Peki Seni çok bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 2. son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 2. son bölümde neler oldu?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

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