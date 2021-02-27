Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seni Çok Bekledim dizisinin son bölümünde Erol vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler Erol ölecek mi, neden vuruluyor, diziden mi ayrılacak sorularının cevaplarını merak etti. Peki İlhan Şen diziden mi ayrılacak? İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden ayrılacak mı? İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Seni Çok Bekledim Erol kimdir, ölüyor mu, neden vuruldu?

SENİ ÇOK BEKLEDİM EROL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Erol karakterini "İlhan Şen" canlandırıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM EROL ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Seni Çok Bekledim dizisi son bölümünde Erol vuruluyor. Bunun ardından Erol ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edildi. Erol karakterini canlandıran İlhan Şen diziden mi ayrılacak henüz bilinmiyor. Erol ölecek mi kesinlik kazanmadı. Gelecek bölümde detayları öğreneceğiz.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

1987, Bulgaristan doğumlu başarılı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisi mezunudur. Modellik geçmişide olan Şen, 2008 Best Model finalistlerinden. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle oldu.1.89 boyundaki başarılı oyuncu, yeni dizisi ile merak konusu oldu.

İLHAN ŞEN DİZİLERİ

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Alaaddin, TV Dizisi 2018),

Şahin Tepesi (Mete, TV Dizisi 2018),

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ferman Façalı, TV Dizisi 2019),

Ramo (Neco, TV Dizisi 2020),

Seni Çok Bekledim (Erol, TV Dizisi 2021)