Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

27.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:05
Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seni Çok Bekledim dizisinin son bölümünde Erol vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler Erol ölecek mi, neden vuruluyor, diziden mi ayrılacak sorularının cevaplarını merak etti. Peki İlhan Şen diziden mi ayrılacak? İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden ayrılacak mı? İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Seni Çok Bekledim Erol kimdir, ölüyor mu, neden vuruldu?

SENİ ÇOK BEKLEDİM EROL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Erol karakterini "İlhan Şen" canlandırıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM EROL ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Seni Çok Bekledim dizisi son bölümünde Erol vuruluyor. Bunun ardından Erol ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edildi. Erol karakterini canlandıran İlhan Şen diziden mi ayrılacak henüz bilinmiyor. Erol ölecek mi kesinlik kazanmadı. Gelecek bölümde detayları öğreneceğiz.

Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında?

İLHAN ŞEN KİMDİR?

1987, Bulgaristan doğumlu başarılı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisi mezunudur. Modellik geçmişide olan Şen, 2008 Best Model finalistlerinden. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle oldu.1.89 boyundaki başarılı oyuncu, yeni dizisi ile merak konusu oldu.

İLHAN ŞEN DİZİLERİ

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Alaaddin, TV Dizisi 2018),

Şahin Tepesi (Mete, TV Dizisi 2018),

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ferman Façalı, TV Dizisi 2019),

Ramo (Neco, TV Dizisi 2020),

Seni Çok Bekledim (Erol, TV Dizisi 2021)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seni Çok Bekledim Erol ölüyor mu, diziden mi ayrılacak? İlhan Şen diziden mi çıkacak? Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 00:10:45. #1.14#
title