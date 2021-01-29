Seni Çok Bekledim "Ayliz" İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlı kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?
Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ekranlarda yer alan İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizisi ile ekrana dönüyor. Peki, Seni Çok Bekledim "Ayliz" İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlı kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?
Reyting rekortmeni kıran birçok dizide rol alan, başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Seni Çok Bekledim "Ayliz" İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlı kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?
SENİ ÇOK BEKLEDİM "AYLİZ" İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.
İREM HELVACIOĞLU DİZİLERİ
2014/ Aşkın Dili - Yardımcı Karakter
2016/ Organik Aşk Hikayeleri - Başrol Oyuncusu
2017/ Babası Aslı - Başrol Oyuncusu
2018/ Kızım ve Ben - Serap - Başrol Oyuncusu
2010/ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yardımcı Karakter
2012/ Muhteşem Yüzyıl - Nurbahar Hatun (Clara) - Yardımcı Karakter
2013-2015/ Kurtlar Vadisi Pusu- Esra Türkmen - Yardımcı Karakter
2015/ Güneşin Kızları – Tuğçe - Yardımcı Karakter
2016-2017/ No: 309 -Pelinsu - Yardımcı Karakter
2018-2019/ Sen Anlat Karadeniz - Nefes Zorlu Kaleli - Başrol Oyuncusu