Seni Çok Bekledim "Ayliz" İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlı kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?

Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ekranlarda yer alan İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizisi ile ekrana dönüyor. Peki, Seni Çok Bekledim "Ayliz" İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlı kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?