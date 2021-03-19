Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 8. bölüm full HD izle! Fragmanı izle!

Star TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 9. bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut'a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut'un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal'in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 19 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut