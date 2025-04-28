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Şener Üşümezsoy evli mi, çocuğu var mı?

Şener Üşümezsoy evli mi, çocuğu var mı?
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Son dönemde İstanbul'da yaşanan depremi önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un özel hayatı merak ediliyor. Üşümezsoy'un evli olup olmadığı ve çocuğunun olup olmadığı konusu gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şener Üşümezsoy evli mi, çocuğu var mı?

İstanbul'da yaşanan son depremi günler öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Şener Üşümezsoy evli mi, çocuğu var mı?

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Şener Üşümezsoy (d. 14 Kasım 1950, İstanbul), Türk yer bilimci, deprem bilimci, akademisyen ve yazar. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış olan Üşümezsoy, deprem bilimleri, tektonik hareketler ve Marmara Denizindeki deprem riski üzerine çalışmalarıyla tanınmaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrası doğru öngörüleriyle dikkat çekmiş ve halkı deprem konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmıştır.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY EVLİ Mİ ?

Özel hayatı hakkında çok sık açıklama yapmayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesi ile evlidir. Eşi de akademik çevrelerden biri olup, bilim camiasında tanınan bir isimdir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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