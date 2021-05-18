Şener Şen: Burası kesat Bodrum'a gidin
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Şener Şen: Burası kesat Bodrum'a gidin

Şener Şen: Burası kesat Bodrum'a gidin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen yıl kış aylarında koronavirüse yakalanan ve tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Şener Şen, Datça'daki yazlığına gitti.

Geçen yıl kış aylarında koronavirüse yakalanan ve tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Şener Şen, Datça'daki yazlığına gitti.

Usta aktör önceki gün bisikletiyle çarşıya inip mutfak alışverişi yaptı. Karşısında muhabirleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Şen, "Sizin burada ne işiniz? Bende sizlik malzeme yok. Burası en kesat yer, Bodrum'a gidin" diye espri yaptı.

79 yaşındaki Şen sağlık durumunu soran muhabirlere bu kez "Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Ama 5 dakika sonra TIR'ın altında kalabilirim" diye takıldı.

Şener Şen'in bisikleti bozulunca imdadına esnaf yetişti. Bisikletindeki problemin giderilmesinin ardından usta aktör çarşıdan ayrıldı.

Kaynak: Hürriyet

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