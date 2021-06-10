Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı kaç yaşında, nereli? Şener Özbayraklı hayatı ve biyografisi!

23 Ocak 1990'da Artvin Borçka'da biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle sürekli kent değiştiren Şener, futbola 13 yaşında Borçka Gençlerbirliği takımında başladı. Peki, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Şener Özbayraklı Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı kaç yaşında, nereli? Şener Özbayraklı hayatı ve biyografisi nedir?

23 Ocak 1990'da Artvin Borçka'da biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle sürekli kent değiştiren Şener, futbola 13 yaşında Borçka Gençlerbirliği takımında başladı. Peki, Sarı kırmızılı takıma transfer olmaya hazırlanan Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı kaç yaşında, nereli? Şener Özbayraklı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Şener, 23 Ocak 1990'da Artvin Borçka'da biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle sürekli kent değiştiren Şener, futbola 13 yaşında Borçka Gençlerbirliği takımında başladı. Filiz lisansı çıksa da ertesi gün öğretmen olan babasının tayini nedeniyle hiç forma giyemeden Yeni Pelitlispor'a transfer oldu. Üç sezon oynadıktan sonra da Arsinspor'a geçti. Arsinspor'dan Ankaraspor'a, oradan da 2009 yılında Keçiörengücü takımına transfer oldu.

2009-10 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Şener, ilk maçına 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Demirspor karşısında çıktı.Sezon boyunca 3. Lig Klasman'da 29 maça çıkan Şener, takımıyla playofflara kalma hakkı kazandı ve tüm playoff maçlarında forma giydi.

Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu.Bu takımla ilk maçına 29 Ağustos günü Adıyamanspor karşısında çıktı.Sezon boyuncu takımıyla 30 maça çıkan Şener, sezon sonunda ise Spor Toto 2. Lig Play Off'una katılma hakkı kazandı. "90" numaralı formasıyla Zeki Önder Özen'in değişilmezi olan Şener, play-off'lar'da da takımında forma giydi.

Bu takımla ilk maçına 11 Eylül 2011'de Gaziosmanpaşaspor karşısında çıktı.21 Aralık 2011'de ise kariyerindeki ilk Türkiye Kupası maçına Tavşanlı Linyitspor karşısında çıktı.Takımı bu maçı 2-0 kazandı. Baki Mercimek gibi tecrübeli bir ismi savunmasında bulunduran Bugsaşspor'da bir sonraki kupa turunda ise Manisaspor ile karşılaştı ve 90 dakika forma giydiği maçı takımı 2-1 kazandı ve Süper Lig ekibinin kadrosunda Isaac Promise ve Ahmet İlhan Özek gibi önemli hücum silahlarını ise durduran isim Şener oldu.

2012-13 sezonunda ise sezon başında Süper Lig'den başta Bursaspor olmak üzere başka bir sürü lig ve 1.Lig ekibinin Şener'i istemesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirttiği için kadro dışı kaldı. Daha sonra ise yönetimle konuştu ve tekrar kadroya alındı. O sezon ilk maçına ise 14 Ekim günü Ünyespor ile oynanan maçın 71. dakikasında çıktı.Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.

2012-13 sezonu başında takımında kalan Şener, kulübüyle görüşerek Bursaspor'a gitmek istediğini söyledi. Devre arası transfer döneminde de 750.000 TL bonservis bedeli ile bu takıma transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.Ocak 2013'te Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor maçının 2. yarısında oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.Bu maçtan sonra ise Şener "Hayatımda iki kez heyecanlandım. İlk heyecanlandığım an U-18 Millî Takımı'nın formasını giydiğim andı. Trabzon'da Rusya'ya karşı oynarken sahaya çıktıktan sonra maçın ilk 5 dakikasında resmen ayaklarım titredi. Bursaspor formasıyla sahaya çıktığımda da aynı heyecanı hissettim." ifadelerinde bulundu.Şener sezonun 2. yarısında cezalı olduğu Elazığspor maçı hariç tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Türkiye Kupası'nda ise takımıyla 3 maça çıktı.

2013-14 sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer teklifi yapılan Şener kulübünde kaldı. Trabzonspor'da bu oyuncuya teklif yaptı ancak kulübü redetti.Şener o sezon ilk maçına 1 Ağustos 2013'te FK Vojvodina karşısında çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa maçı oldu.

2014-15 sezonunda için birçok takım Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlama çalışmalarında bulundu, fakat anlaşma bedeli olarak istenen yıllık 1.5 milyon € ve sözleşme fesih bedeli olan 5 milyon TL'yi Bursaspor'a vermeyi kabul eden tek takım Fenerbahçe Spor Klübü, oyuncuya 23.06.2015 tarihinde renklerine bağlayan sözleşmeyi yaptığını açıkladı.

23 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, resmî internet sitesinde Şener Özbayraklı ile anlaştığını duyurdu.

Özbayraklı, ilk kez Nisan 2008'de Abdullah Ercan tarafından Umut Sözen, Furkan Özçal, Serdar Aziz, Emirhan Ergün ve Şahin Aygüneş gibi oyuncuların bulunduğu U-18 Millî Takım'a çağırıldı. İlk maçına ise Rusya karşısında 8 Nisan'da çıktı. U-18 takımıyla 2 maça çıkan Şener, 2013 yılında ise Türkiye A2 takımına çağırıldı. Bu takımda Alparslan Erdem, Ziya Erdal, Aydın Yılmaz, Necip Uysal, Cenk Tosun, Emre Çolak, Tarık Çamdal, Serdar Gürler, Koray Altınay, Soner Aydoğdu ve Özgür Çek gibi isimlerle şans buldu. İlk maçına ise Zeki Onatlı yönetiminde Norveç karşısında çıktı. Maç uzatmalara gitti ve Türkiye 1-0 kazandı. Daha sonra bu takımla bir de Estonya maçında forma giydi.