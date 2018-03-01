Senegal ve Türkiye Arasında 4 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal temasları kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun üçüncü durağı olan Senegal'de resmi temaslarını sürdürüyor. İki ülke arasında, demir yolu alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zabtı, turizm alanında işbirliği mutabakat zabtı, hidrokarbonlar ve enerjini alanında işbirliğine ilişkin niyet mektubu ile madenler ve mineraller alanında işbirliğine ilişkin niyet mektubu imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mevkidaşı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

Erdoğan, basın toplantısının ardından Senegal Cumhurbaşkanı'nın vereceği öğle yemeğine katılacak. İki lider, Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezinde gerçekleşecek Türkiye-Senegal İş Formuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini ziyaret edecek. - DAKAR