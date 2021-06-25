Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
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Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen fuar Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana'nın fuarın açılışını yapması ve stantları gezmesi Fuardaki stantlardan ve ziyaretçilerden görüntüler Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan ile röportaj...

Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen fuar

Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana'nın fuarın açılışını yapması ve stantları gezmesi

Fuardaki stantlardan ve ziyaretçilerden görüntüler

Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan ile röportaj

Fuara katılan Türk firmalardan Aves Gıda Batı Afrika Bölge Yöneticisi Ahmet Ersoy ile röportaj

Sofram Gıda adına fuara katılan Elif Salihoğlu ile röportaj

Muka Makina Satış ve Pazarlama Sorumlusu Suat Bayraktar ile röportaj Senegal'de gıda, ambalaj ve yapı fuarı eş zamanlı olarak açıldı.

Başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayan Senefood (gıda), Senepack (ambalaj) ve Sencon (yapı) fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılış kurdelesini, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.

Bakan Fofana, daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalkan, 14'ü Türkiye'den olmak üzere 3 fuarda toplam 80 katılımcının yer aldığını belirtti.

Kalkan, Senegal pazarının giderek büyüdüğüne işaret ederek, 2013'ten bu yana kendilerinin de Senegal'de iş yaptıklarını söyledi.

Senegal'in gelişmesiyle birçok alanda yatırıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Kalkan, "Firmalarımız, dil sorunu nedeniyle Frankafon Batı Afrika'ya pek eğilmemişler ama çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'den firmalarımız, fuarlar vasıtasıyla veya pazar araştırması seyahatleriyle çok ciddi iş olanaklarını görecekler. Senegal, Batı Afrika'nın ticaret merkezi konumunda." ifadelerini kullandı.

Türk firmaları Senegal'e açılmak istiyor

Fuara katılan Türk firmalardan Aves Gıda Batı Afrika Bölge Yöneticisi Ahmet Ersoy, Senegal'de ilk kez fuara katıldıklarını belirterek, daha önce Senegal'e yaptıkları ihracatı geliştirmek istediklerini kaydetti.

Çikolata ve sürülebilir çikolata üretimi yapan Sofram Gıda adına fuara katılan Elif Salihoğlu, Nijerya, Gana ve Gambiya olmak üzere 8 yıldır Afrika pazarında var olduklarını dile getirdi.

Taş kırma ve eleme sektöründe faaliyet gösteren Muka Makina Satış ve Pazarlama Sorumlusu Suat Bayraktar da daha çok ihracatla ilgilendiklerini ve hali hazırda Cezayir, Fas, Togo ve Burkina Faso'ya ihracat yaptıklarını ifade etti.

Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı
Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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