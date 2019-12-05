Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı
Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.
Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in Cumhurbaşkanı Macky Sall'e 2 yıldır sürdürdüğü görevinin bitmesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
Sall'in, Büyükelçi Civaner'in görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunun kaydedildiği mesajda, "Senegal ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.