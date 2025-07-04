Senede Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Senede Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Senede Bir Gün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senede Bir Gün filmini izleyecek olanların merak ettiği Senede Bir Gün konusu nedir, Senede Bir Gün oyuncuları kimler ve Senede Bir Gün özeti gibi konuları inceliyoruz.

SENEDE BİR GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emin, Hilmi Efendi'nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilme Bey'in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı'ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır. Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin'den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı'nın yolları tekrar kesişecektir.

SENEDE BİR GÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hülya Koçyiğit - Nazlı

Kartal Tibet - Emin

Metin Serezli - Osman

Münir Özkul - Yunus

Talat Gözbak - Salih

Bilal İnci - Kiril

Kadir Savun - Reis

Önder Somer - Doktor Fuat

Hulusi Kentmen - Hilmi

Necati Er - Mahkûm

Nezihe Güler - Anne

Danyal Topatan - Ali

Suna Selen - Zeynep

Adnan Şenses - Mahkûm

SENEDE BİR GÜN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Senede Bir Gün, başrollerinde Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı, Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı 1971 tarihli Türk sinema filmidir.