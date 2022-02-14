Sendikaya üye olan işçiler işten atıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, bir işletmenin Türk- Metal Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle 72 işçiden 54 işçiyi işten çıkardığı iddia edilirken işçiler işletme önünde eylem yaptı.

Bandırma'da deniz nakliyat ve kimyevi madde sektöründe faaliyet gösteren Hicri Ercili'nin tank imalatı işletmesinde sendikaya üye olan 72 işçiden 54'ü toplu mesaj atılarak işlerine son verildi. 1 hafta önce Türk Metal Sendikası üyesi olan işçiler fabrika önünde eyleme başladı. İşçilerin sendikaya üye olduğu için işten atıldığını ifade eden Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, işçilerden sabırlı olmalarını isterken, "Sendika olarak boş durmayacağız. İşe iade davalarını açacağız ve gerekirse suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel