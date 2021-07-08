Sencer Solakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sencer Solakoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sencer Solakoğlu geliyor. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TÜSEDAD derneği yönetim kurulu başkanı Sencer Solakoğlu kimdir? Hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

Sencer Solakoğlu'nun kariyeri, hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır.

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da 41 bin abonesi bulunuyor.