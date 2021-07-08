Sencer Solakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sencer Solakoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sencer Solakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sencer Solakoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Sencer Solakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sencer Solakoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sencer Solakoğlu geliyor. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TÜSEDAD derneği yönetim kurulu başkanı Sencer Solakoğlu kimdir? Hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

Sencer Solakoğlu'nun kariyeri, hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır.

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da 41 bin abonesi bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sencer Solakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sencer Solakoğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:21:08. #1.14#

title