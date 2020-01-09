Şenay Lambaoğlu konser serisine başlıyor
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Şenay Lambaoğlu konser serisine başlıyor

Alternatif müzik sahnesinin başarılı isimlerinden Şenay Lambaoğlu, sevenleriyle özlem gidereceği konser serisine başlıyor

09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:41
Şenay Lambaoğlu konser serisine başlıyor

İSTANBUL'DA BAŞLAYIP İSTANBUL'DA SON BULACAK!

Sahne performansında kendisine özgü tarzıyla zengin repertuvarını birleştiren , güçlü müzisyen kadrosu ile İstanbul'da başlayacağı konser serisine , Eskişehir ve Ankara ile devam edip, serinin son ayağını İstanbul'da tamamlayacak.

Kaynak: Snob Magazin

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