Şenay Lambaoğlu konser serisine başlıyor

09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:41

İSTANBUL'DA BAŞLAYIP İSTANBUL'DA SON BULACAK!





Sahne performansında kendisine özgü tarzıyla zengin repertuvarını birleştiren Şenay Lambaoğlu, güçlü müzisyen kadrosu ile İstanbul'da başlayacağı konser serisine Bursa, Eskişehir ve Ankara ile devam edip, serinin son ayağını İstanbul'da tamamlayacak.



