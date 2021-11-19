Şenay'ın terastan nasıl düştüğü araştırılıyor

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, önceki sabah eşi Mehmet Mutlu ile birlikte çıktığı terastan düşen Şenay Mutlu (45) hayatını kaybetti. Mehmet Mutlu (45), tuvalete gitmek için eşi Şenay'ı yalnız bıraktığını, döndüğünde ise terasta bulamadığını söyledi. Polis, Şenay Mutlu'nun neden ve nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, önceki sabah Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay Mutlu, eşi Mehmet Mutlu'ya terasa çıkıp hava alacağını söyledi. Bunun üzerine Mehmet Mutlu, eşiyle birlikte 3'üncü katta bulunan evlerinin hemen üzerindeki teras katına çıktı, çevreye bakındı. Bir süre sonra Mehmet Mutlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için eşini yalnız bıraktı. Tekrar terasa çıkan Mehmet Mutlu eşinin olmadığını gördü. Annesinin uyarısı üzerine sokağa bakan Mehmet Mutlu, eşinin yerde yattığını gördü. Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şenay Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısının ölümünü şüpheli bulduğu Şenay Mutlu'nun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılıp otopsi yapıldı.

Polis ekipleri, Şenay Mutlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri

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