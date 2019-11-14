Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının oylanmasını engelledi

14.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:16

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.



ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle