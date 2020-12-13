SENARYOYU BEĞENMEYİP DİZİDEN AYRILAN ÖZGÜ NAMAL'IN YERİNE KİM GELECEK?
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SENARYOYU BEĞENMEYİP DİZİDEN AYRILAN ÖZGÜ NAMAL'IN YERİNE KİM GELECEK?

13.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:15
SENARYOYU BEĞENMEYİP DİZİDEN AYRILAN ÖZGÜ NAMAL'IN YERİNE KİM GELECEK?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Özgü Namal'ın başrolünü oynayacağı 'Hükümsüz' dizisinin senaryosunda birkaç değişiklik isteği yerine getirilmedi. Oyuncu, set de İstanbul'dan İzmir'e taşınınca, projeden ayrıldı

Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrıldı. Oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' isimli platformda yayınlanması planlanan yapımın senaryosunda birkaç değişiklik yapılmasını istedi. Yedi yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Namal'ın isteği, yapımcı Uslu tarafından geri çevrildi.

ÜÇ İSME TEKLİF GİDECEK& ;

Pandemi sebebiyle de daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alındı. Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, affını istedi. İki tarafın anlaşması sonucu Namal, kadrodan ayrıldı. Yapım şirketinin Namal'ın yerine, Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir veya Sedef Avcı'ya teklif götüreceği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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