Senarist, yönetmen Fatih Mutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Senarist, yönetmen Fatih Mutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Senarist, yönetmen Fatih Mutlu, AA'nın
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"Son Şaka", "Kardeşim İçin Der'a" ve son olarak da 7 Ocak'ta vizyona girecek "Nalan" filmine imza atan senarist ve yönetmen Fatih Mutlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Son Şaka", "Kardeşim İçin Der'a" ve son olarak da 7 Ocak'ta vizyona girecek "Nalan" filmine imza atan senarist ve yönetmen Fatih Mutlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mutlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mahmur Serdar Alakuş'un çektiği "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafı seçen Mutlu, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in çektiği "Sisin sakladığı şehir", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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