Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? Netflix filmi Sen Yaşamaya Bak konusu nedir, oyuncuları kim?

Sen Yaşamaya Bak sinemalarda ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TAFF Pictures imzalı filmin, Netflix'e ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Netflix filmi Sen Yaşamaya Bak konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU



Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten bekar bir annedir. Hasta olduğunu öğrenmesiyle onun hayatı bambaşka bir hal alır. Çok az ömrü kalan Melisa, hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayıp, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

SEN YAŞAMAYA BAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Yaşamaya Bak, TAFF Pictures imzalı, 21 Mart 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak olan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Bonomo'un yazdığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver'in paylaştığı dram türündeki Türk filmi.

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI

Kaan Urgancıoğlu - Fırat

Aslı Enver - Melisa

Ezgi Şenler

Mert Ege Ak - Can

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