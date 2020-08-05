Sen Sağ Ben Selamet konusu nedir? Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimlerdir? Sen Sağ Ben Selamet filmi nerede çekildi? Türk komedi filmleri arasında yerini alan Sen Sağ Ben Salim filmi, deneyimli oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Ersoy Güler yönetmenliğindeki film, vizyonda kaldığı süre boyunca ilgiyle izlendi. Televizyonda seyircisiyle buluşmaya hazırlanan filmin konusu ve oyuncuları kimler?

Vizyonda olduğu süre boyunca izleyiciden yoğun ilgi gören film, yönetmeni, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleriçekmeyi başardı.

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda; Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar gibi isimler yer almaktadır.

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film,muhteşem doğal güzellikleri ekrana yansıtanfarklı yerlerde çekildi. Bu yerler; Köyceğiz, Dalaman Kanyon ve Antalya Patara'dır.

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç kaçağın yolu sık sık kesişiyor. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacak. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecek.

Üç kaçağın yollarının kesişmesini bu hikayede izleyeceğiz. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacak. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecek. İzleyicinin severek izleyeceğiniz bu filmi televizyon ekranlarından takip edebilirsiniz.