Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi?

Komedi ve dramı bir arada sunan Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Televizyon gösterimleriyle yeniden gündeme gelen bu film, konusuyla merak uyandırıyor. Film hakkında "Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne anlatıyor?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, kapsamlı bir özet ve tüm önemli detayları derledik.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Sinemaseverlerden tam not alan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, beyazperdede elde ettiği ilginin ardından şimdi de televizyon izleyicisiyle buluşarak ilgi görmeye devam ediyor. Bu etkileyici yapım hakkında izleyicilerin en çok merak ettiği noktalar arasında filmin konusu, oyuncu kadrosu ve özet bilgileri yer alıyor. Bu başlıklar altında detaylara birlikte göz atalım.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Film, ailesini kaybettikten sonra derin bir psikolojik bunalım yaşayan Aysel'in duygusal ve ilham verici öyküsünü merkezine alıyor. Hayata yeniden tutunmaya çalışan Aysel, psikiyatrının yönlendirmesiyle dansa başlar. Dans eğitmeni Şengül'ün desteği sayesinde hem kendini yeniden keşfetmeye başlar hem de yepyeni bir yaşama adım atar. Ancak bu yolculuk, yalnızca iyileşme süreciyle sınırlı değildir; dansın zorlukları, iç rekabet ve yeni dostluklar da Aysel'in karşısına çıkacaktır. Şengül Dans Okulu'nda kendini kanıtlamak isteyen Aysel'in en büyük hedefi ise okulun en iyi dansçısı olduğunu herkese göstermektir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI VE KÜNYESİ

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya

Film Türü: Komedi

Ülke/Yıl: Türkiye / 2017

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Maltepe ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Mekân seçimiyle de filmin enerjisine uygun modern bir atmosfer sunulmuştur.