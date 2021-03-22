Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü Netflix'e ne zaman gelecek? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü konusu nedir?

Netflix yeni yapımları bünyesine katmaya devam ediyor. Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü Netflix'e ne zaman gelecek? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü konusu nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunlarından biri olan "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" Netflix filmi olarak izleyici karşısına çıkacak. Netflix, filmden fragman ve poster yayınlayarak sinemaseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Ecem Erkek'in başrolünde yer aldığı film, yakında gösterime sunulacak.

BKM sahnesinde yıllar boyunca kapalı gişe oynanan Yılmaz Erdoğan imzalı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? ' oyunu şimdi de film olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'ten yayınlanacak olan filmden ilk teaser yayınlandı.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ KONUSU

Gülseren'in hayatı, acısıyla tatlısıyla Türkiye'nin yıllar içinde geçirdiği değişimin aynası. Onu başkalarından ayıransa sivri dili, zekâsı ve ateş böceklerine sevdası.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı oyun, ülkenin yıllar içerisinde geçirdiği değişimi arka plana koyarak üstün zekalı bir kadın olan Gülseren'in hikâyesini anlatıyordu. Oyunda 1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadındır. Oyun 50 yıllık bir dönemde, arka planda Türkiye'nin panaroması eşliğinde Gülseren'in hayatından kesitler yer alıyordu.

İlk olarak 23 Ocak 1999'da seyircinin karşısına çıkan ve sonrasında yüzlerce kez sahnelenip 1 milyon üzerinde seyirci tarafından izlenen Yılmaz Erdoğan imzalı oyun Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? 'nün tiyatro versiyonunda Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Altan Erkekli, Bican Günalan, Gürdal Tosun gibi isimlerin yer alırken, film versiyonunun kadrosunda ise Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi oyuncular yer alıyor.

Netflix Türkiye'nin duyurusuna göre film, 9 Nisan 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? OYUNCULARI

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün senaryosu Yılmaz Erdoğan'a ait.

Filmin yönetmenliğini Her Şey Aşktan ve Acı Tatlı Ekşi filmleriyle tanınan başarılı isim Andaç Haznedaroğlu üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek dışında, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimler bulunuyor.