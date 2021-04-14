Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filminin oyuncu kadrosu kimlerdir?
Son zamanların en çok konuşulan filmi olan "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü" konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Film ilk olarak Netflix'te yayınlandı. Büyük beğeni toplayan film, "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü" adlı tiyatro oyununun film versiyonudur. Peki, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filminin oyuncu kadrosu kimlerdir? 9 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanan film hakkında daha detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Son zamanların en çok konuşulan filmi olan "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü" konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Film ilk olarak Netflix'te yayınlandı. Büyük beğeni toplayan film, "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü" adlı tiyatro oyununun film versiyonudur. Peki, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filmi konusu nedir?Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filminin oyuncu kadrosu kimlerdir? 9 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanan film hakkında daha detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı film, aynı ismi taşıyan ve Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı tiyatro oyununun film versiyonudur.
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı tiyatro oyunu 1998 yılında ilk kez sahnelenmiş ve 504 kez sahnelenmiştir. 1 milyondan fazla seyirci tarafından izlenen tiyaro oyununun başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zeriin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Beslihan Yeldan gibi isimler rol almıştır.
Filmin konusuna gelirsek;
Film, Gülseren adında üstün zekâlı bir kadının hayat hikâyesinden kesitler sunuyor. 1950-80'li yıllar arası Türkiye'nin geçirdiği siyasi değişimlerle çalkantılı bir hayat sürdüren Gülseren'in ateş böcekleriyle gizemli bir bağı vardır; ancak babası dışında buna kimseyi inandıramamıştır. Aşk ve iş hayatında bir türlü mutlu olamayan Gülseren, ömrü boyunca başından geçenleri günümüzde genç bir YouTubera anlatır.
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU KİMLERDİR?
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filminin yönetmenliğini yapan Andaç Haznedaroğlu olup oyuncu kadrosu ise şöyledir;
-Ecem Erkek
-Yılmaz Erdoğan
-Engin Alkan
-Ushan Çakır
-Devrim Yakut
-Merve Dizdar
-Bora Akkaş
-Bülent Çolak