Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 51. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda'nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister. Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda'dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder.Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda'nın hamile olduğunu öğrenince dünyalar onun olur. Artık bütün konsantrasyonu Eda ve bebeğindedir. Ancak bu durum Eda için zorlayıcı olacaktır. Çünkü Serkan bebeğinin ve Eda'nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda'ya hayatı dar edecektir. Eda ise Serkan dışında daha fazla kimse üstüne düşmesin diye şimdilik herkesten hamileliğini gizleyecek ancak bu daha büyük karışıklıklara yol açacaktır.