Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!
Her Cumartesi saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!
MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ
Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar. Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider. Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir. Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış,o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır. Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır. Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yepyeni başlangıçlar mümkün müdür? Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI
Kerem Bürsin Serkan Bolat
Hande Erçel Eda Yıldız
Evrim Doğan Ayfer Yıldız
Anıl İlter Engin Sezgin
İlayda Çevik Balca Koçak
Çağrı Çıtanak Ferit Şimşek
Elçin Afacan Melek Yücel
Melisa Döngel Ceren Başar
Sitare Akbaş Figen Yıldırım
Başak Gümülcinelioğlu Pırıl Baytekin
Alican Aytekin Seyfi Çiçek
Sarp Bozkurt Erdem Şangay
İlkyaz Arslan Leyla Haktan
Ayşegül İşsever Semiha Yılmaz
Neslihan Yeldan Aydan Bolat
Hakan Karahan Alexander Zucco
Mert Öcal Prens Seymen