Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar. Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider. Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir. Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış,o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır. Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır. Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yepyeni başlangıçlar mümkün müdür? Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Kerem Bürsin Serkan Bolat

Hande Erçel Eda Yıldız

Evrim Doğan Ayfer Yıldız

Anıl İlter Engin Sezgin

İlayda Çevik Balca Koçak

Çağrı Çıtanak Ferit Şimşek

Elçin Afacan Melek Yücel

Melisa Döngel Ceren Başar

Sitare Akbaş Figen Yıldırım

Başak Gümülcinelioğlu Pırıl Baytekin

Alican Aytekin Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt Erdem Şangay

İlkyaz Arslan Leyla Haktan

Ayşegül İşsever Semiha Yılmaz

Neslihan Yeldan Aydan Bolat

Hakan Karahan Alexander Zucco

Mert Öcal Prens Seymen

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