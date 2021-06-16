Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı kaldığı yerden devam ediyor. Beğenilen dizi önceleri Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Peki, Sen Çal Kapımı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı hangi günler yayınlanacak? Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ne zaman? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...