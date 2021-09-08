Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 52. final bölümü canlı izle! Sen Çal Kapımı final bölümünde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün final bölümüyle ekranlara gelecek. Sen Çal Kapımı dizisini izlemek isteyenler Sen Çal Kapımı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Sen Çal Kapımı final bölümünde neler olacaı? Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 52. bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm olacak mı? İşte detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 52. final bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin son sahnesinden sonra gelecek bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 52. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak? Sen Çal Kapımı canlı izleme linki var mı? Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 52. final bölümü canlı izle! Sen Çal Kapımı final bölümünde neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI 52. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin Sezgin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Ahmet Efe Metekoğlu : Can Sezgin

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

Doğa Özüm : Pina Bolat