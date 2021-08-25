Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 50. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu? Fox TV Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı 50. bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 50. bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin son sahnesinden sonra gelecek 51. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak? Sen Çal Kapımı canlı izleme linki var mı?

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sen Çal Kapımı bugün 50. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 51. bölüm fragmanı çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Artlife'taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda'nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda'nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda'nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...



SEN ÇAL KAPIMI 50. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI 50. BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin Sezgin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Ahmet Efe Metekoğlu : Can Sezgin

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

Doğa Özüm : Pina Bolat