Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV Sen Çal Kapımı 36. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 36. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

Kerem Bursin'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sen Çal Kapımı 37. fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 36.bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serkan ve Eda'nın kavuşmasına "gerçek evlilik" gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur. Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.Deniz'in Eda'ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz'i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

DİZİDE KİM HANGİ ROLDE:

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.