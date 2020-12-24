Sen Çal Kapımı 24. Bölüm 2. Fragmanı
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Sen Çal Kapımı 24. Bölüm 2. Fragmanı

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:47

Sen Çal Kapımı 26 Aralık Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 26 Aralık Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel

Sen Çal Kapımı 24. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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