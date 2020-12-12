Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 21. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran Fox TV'nin Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm izle!

Sen Çal Kapımı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 21 bölüm izleme linki! 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan'a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin'e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler.

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği'nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan'a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan'a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin'in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar'ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan'a yardım etmek zorunda kalır.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır.