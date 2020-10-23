Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Çal Kapımı 15. bölüm izle

Sen Çal Kapımı dizisi 15. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Sen Çal Kapımı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan'ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya'ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE...

OYUNCULARI

Sevilen dizisinin kadrosunda: Eda Yıldız (Hande Erçel), Serkan Bolat (Kerem Bürsin), Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), Selin Atakan (Bige Önal), Ayfer Yıldız (Evrim Doğan), Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz), Engin Sezgin (Anıl İlter), Ceren Başar (Melisa Döngel), Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak), Melek Yücel (Elçin Afacan), Figen Yıldırım (Sitare Akbaş), Seyfi Çiçek (Alican Aytekin) yer alıyor.