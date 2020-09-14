Sen Çal Kapımı 10. bölüm 3. fragman yayınlandı! Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı 9. bölüm izle! Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi tüm heyecanı ile devam ediyor. Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

Sen Çal Kapımı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan Fox Tv'nin sevilerek izlenen dizisidir. Sen Çla Kapımı dizisi oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda'nın gönlünü almak ister ama Eda'yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir. SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE! SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER? Hande Erçel Kerem Bursin Neslihan Yeldan Bige Önal Evrim Doğan