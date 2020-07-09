Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler?
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Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler?

FOX TV'nin yeni dizisi Sen Çal Kapımı, izleyici ile buluştu. İlk bölümü ile ekrana gelen dizi izleyicinin beğenisini kazanırken Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak edildi. Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle!

Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler?
09.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:51

Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal dizisi ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyicileri ekrana bağlayan ilk bölümde Eda Yıldız'ın bursu kesilince Eda'nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Peki, Sen Çal Kapımı 1. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı 2. Bölüm fragmanı izle!

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda'nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat'a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat'ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda'nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ BAŞROLLERİNDE KİM VAR?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Sen Çal Kapımı 1. bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU?

Sen Çal Kapımı dizisinde, hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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