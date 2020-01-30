Semur 2: Cinlerin Büyüsü Filmi

30.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:58

Semur 2: Cinlerin Büyüsü, altın değerindeki şeyleri aramak için eski bir Rum köyüne giden bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Rum asıllı Alesia, 25 yaşında genç bir kızdır. Sakin ve normal akışında devam eden hayatı, dedesinden gelen mektup ile altüst olur. Dedesi Greeg gönderdiği mektupta tarihi çok eskilere dayanan Yorgalar isminde bir Rum köyünde bulunan altın değerindeki şeylerden bahseder. Mektupta yazılanların peşine düşmeye karar veren Alesia, arkadaşlarıyla birlikte bu köye gider. Burada korkunç olaylarla karşı karşıya kalan Alesia ve arkadaşları, Alesia ve dedesinin geçmişindeki korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Burak Çelik 1

Senaryo: Burak Çelik 1

Oyuncular: Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos, Erdi Korkmaz, Ülker Su Osmanoğlu

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Semur 2: Cinlerin Büyüsü

Yapımcı Firma: BMS Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 28.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com