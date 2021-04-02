Semt pazarlarına Covid-19 ayarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semt pazarlarına Covid-19 ayarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Semt pazarlarına Covid-19 ayarı

Altındağ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarının günleri tekrar değişti.

Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı

Altındağ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarının günleri tekrar değişti. Örnek mahallesi semt pazarının ise trafik sorunu oluşturacağı için bu süreçte açılmamasına karar verildi.

Altındağ'da korona virüsle mücadele kapsamında, semt pazarlarının günlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hafta sonları gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarımızda yeniden bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın mağdur olmaması tek temennimiz. Gösterilen anlayış için teşekkür ederiz" dedi.

Hangi gün? hangi pazar?

Alınan karara göre Pazartesi günleri Baraj, Beşikkaya, Gülpınar ve Karacaören semt pazarları, salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, perşembe günleri Başpınar, İskitler, Karapürçek-2 semt pazarları, cuma günleri ise Ali Ersoy ve Aydınlıkevler semt pazarları vatandaşlara hizmet verecek. Örnek Mahallesi semt pazarı ise açılmayacak.

"Her şey halk sağlığı için"

Yapılan tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek, her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için" dedi.

Denetimlere devam

Denetimlere sıkı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi, 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebilirler. Ayrıca esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Semt pazarlarına Covid-19 ayarı
Semt pazarlarına Covid-19 ayarı
Semt pazarlarına Covid-19 ayarı
Semt pazarlarına Covid-19 ayarı
Semt pazarlarına Covid-19 ayarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Semt pazarlarına Covid-19 ayarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:10:19. #1.14#
title